BARONI, Di nuovo contro la "sua" viola, ma quest'estate...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani tornerà a Firenze anche Marco Baroni, tecnico della Lazio nativo di Tavarnuzze che non ha mai nascosto la propria fede viola. All’età di dieci anni, nel 1973, fu acquistato dalla società gigliata e da lì partì una lunghissima trafila nel settore giovanile fino all’esordio in Serie A con la Fiorentina di De Sisti a San Siro contro l'Inter. Quattro minuti, gli unici disputati in maglia viola.

Da allenatore Baroni ha già sfidato sei volte la Fiorentina, tre di queste al Franchi dove con il Frosinone ha anche vinto il 7 aprile 2019 (0-1 siglato da Ciofani). Domani una sfida diversa, per la prima volta alla guida di una big, meritato frutto di una grande gavetta che lo poteva portare anche sulla panchina viola: "Le voci quest’estate ci sono state, ma mai si sono trasformate in cose concrete", ha detto il tecnico nella conferenza di antivigilia. Lo scrive La Nazione.