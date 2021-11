BAIANO, DV9-Bati lontani anni luce. Ma tra poco...

Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato di Dusan Vlahovic. Oggi il paragone tra il serbo e Batistuta può venire spontaneo, ma l'ex viola frena: "Sono ancora lontani anni luce, ma risentiamoci tra un po' perché quello che dice Italiano mi fa capire tante cose, ovvero che il classe 2000 si allena in modo incredibile come Bati e i miglioramenti in un anno sono stati incredibili". Alla domanda su eventuali somiglianze tra Vlahovic e il Re Leone, Baiano non ha avuto dubbi a rispondere: "Una sì ed è clamorosa: il sentire la porta anche senza vederla, l'annusare la rete. Potrebbero calciare bendati e segnare. Per arrivare ai suoi livelli Vlahovic deve dimostrare di essere continuo e l'essere il migliore in una squadra di vertice.