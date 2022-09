ATTACCO, Sette gol in 8 partite: la divisione delle reti

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola cita il dato condiviso dalla UEFA di 30 tiri effettuati contro l'RFS Riga e analizza i numeri negli ultimi 16 metri: 7 reti in otto partite ufficiali, i 7 attaccanti in rosa hanno realizzato 4 gol in tutto, 2 reti segnate nelle ultime 6 partite. La vittoria manca dal 14 agosto in campionato e dal 18 in Conference League.

Nel dettaglio, Jovic ha segnato solo all’esordio contro la Cremonese, Cabral in coppa con il Twente, così come Nico Gonzalez che ha fatto centro contro gli olandesi nella stessa partita casalinga. Kouame ha realizzato il gol contro la Juventus e poi il vuoto fra i giocatori offensivi con zero reti per Ikoné, Sottil e Saponara. Fra i centrocampisti i marcatori sono Bonaventura, Mandragora e Barak.