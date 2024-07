ATTACCO, Lucca in stand-by. Dallinga nome più gradito

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attacco, in attesa dell'ufficialità di Moise Kean, la società viola è a lavoro per portare sulle rive dell'Arno un altro centravanti. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', i nomi in cima alla lista per rinforzare il fronte offensivo sono quelli di Lorenzo Lucca dall'Udinese, per il momento in stand-by, e di Thijs Dallinga dal Tolosa.

La Fiorentina preferisce l'attaccante olandese che sembra avere più feeling con il gol, ma prima c'è bisogno di cedere M'Bala Nzola. Sulla trequarti i viola non hanno emergenze visto che si vuole puntare su Nico Gonzalez, Lucas Beltran, Antonin Barak e Riccardo Sottil.