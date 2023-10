ATTACCO, Beltran-Nzola insieme da titolari: ora si può

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Doppio centravanti dal primo minuto? Per la Gazzetta dello Sport è possibile in casa Fiorentina: secondo la rosea infatti, per gestire Bonaventura in vista di un tour de force da sei gare in venti giorni, sta pensando a stravolgere qualcosa in avanti. L'ipotesi di veder partire titolari Mbala Nzola e Lucas Beltran insieme, con quindi un attacco con due punte di ruolo, potrebbe essere percorribile in uno dei prossimi match in programma, magari in Conference o addirittura alla ripresa del campionato contro l'Empoli. Poi, scrive la Gazzetta, con Lazio, Juve, Bologna e Milan bisognerà andare sul sicuro.