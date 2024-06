ATALANTA, Ecco le motivazioni per convincere Zaniolo

FirenzeViola.it

Come riporta questa mattina in edicola il Corriere dello Sport Stadio, uno degli argomenti con cui l’Atalanta potrebbe prevalere sulla Fiorentina nella corsa per Nicolò Zaniolo sarebbe legato al tecnico dei bergamaschi, Gasperini. Il classe '99 potrebbe infatti cercare di forzare il suo trasferimento in nerazzurro, nonostante il club di Percassi non abbia ancora formulato un'offerta congrua al Galatasaray, proponendo solo un prestito con diritto di riscatto.

Zaniolo vorrebbe riunirsi con un vecchio amico, Gianluca Scamacca, ma soprattutto abbracciare Gian Piero Gasperini, figura di spicco e vincitore dell’ultima Europa League. Dall'altra parte, alla Fiorentina, Zaniolo ritroverebbe l'amico Ranieri e sarebbe in compagnia dell'ex compagno in nazionale nonché nuovo acquisto viola, Kean.