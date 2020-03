ASTORI, Ecco come sarà ricordato domani dai viola

Ampio spazio a come la Fiorentina ha scelto di ricordare Davide Astori nella giornata di domani sulle pagine odierne de La Nazione: come scrive il quotidiano, quando sabato, all’ora di pranzo, il team manager Marangon ha dovuto organizzare in tutta fretta il volo di ritorno della Fiorentina da Udine il morso allo stomaco è stato simile a quello di due anni fa, quando quel maledetto 4 marzo 2018 nella notte Astori. Tutta la squadra lo ricorderà domani, quando al centro sportivo giocatori, staff e dirigenza - forse non Joe Barone, impegnato a Roma nella riunione di Lega, ma il primo a battersi in estate per garantire a Pezzella di continuare a vestire la fascia con le iniziali DA13 - si ritroveranno nella palestra assieme a Don Massimiliano Gabbricci, cappellano del club, per una cerimonia privata (per la quale sono stati coinvolti i genitori di Astori, che non risponderanno all’invito) in cui verrà ricordato il Capitano. Stavolta non ci potrà essere alcuna delegazione a San Pellegrino come un anno fa, quando la trasferta contro l’Atalanta aveva agevolato lo spostamento nella terra di Astori, ma una grafica speciale che l’house organ della società, Violachannel, proporrà fin dalle prime ore di mercoledì.