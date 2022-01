ASL TOSC., Denncia Vlahovic: "Ha violato l'isolamento"

Nell'edizione odierna il Corriere Fiorentino ripercorre l'ultima giornata passata da Dusan Vlahovic, soffermandosi soprattutto sulla polemica scatenata ieri per il suo arrivo a Torino. Come riferito infatti ieri dal TGR Rai, l'ASL Toscana sarebbe sul piede di guerra per la possibile violazione delle regole sull'isolamento Covid compiute da Vlahovic. Il serbo avrebbe infatti lasciato la propria abitazione prima che fossero passati sette giorni dal rilevamento della positività. Per questo, l'Asl invierà una segnalazione alla Procura della Repubblica. Il direttore del dipartimento di igiene pubblica dell'Asl Toscana Centro Giorgio Garofalo, ha detto al Tgr di una "Questione che sta generando molto scalpore. Come azienda sanitaria siamo tranquilli. Le regole sono chiare il vaccinato con tre dosi tra il tampone positivo e la negatività deve attendere 7 giorni, se abbandona l’isolamento è una violazione delle norme che ha rilevanza anche penale per cui la nostra azione è obbligatoria".

La questione ha generato diverse reazioni da parte dell'opinione pubblica e di personaggi che col mondo dello sport c'entrano poco. Uno di questi è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, Francesco Torselli: "Queste non valgono solo per i lavoratori, gli studenti o i genitori dei bimbi che impazziscono tra normative, circolari e protocolli, ma anche per il signor Dusan Vlahovic".