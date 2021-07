ANTOGNONI, Tutte le tappe dell'avventura in viola

Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna ripercorre la storia di Giancarlo Antognoni con la Fiorentina. Il rapporto tra i viola e l'Unico 10 non è sempre filato via liscio, neanche quando giocava. Spesso, con la sua immensa classe, metteva d'accordo tutti e i viola era lui più altri dieci, ma con i Pontello le cose cambiarono e si arrivò quasi all'eresia calcistica con qualcuno che sostenne come negativo il suo rientro in campo dopo lo scontro avuto con Martina: lui ci mise del suo come per esempio arrabbiandosi per il cambio sul 4-0 al Franchi contro il Catania. I veri guai arrivano nell'84 con Agroppi in panchina che dimostra come tutti siano uguali e sostituisce a gara in corso più volte il Capitano con Onorati ed il popolo viola si spacca in due, ma non solo: il tecnico viene perfino aggredito ai Campini. Dietro la scrivania però iniziano i veri problemi, malgrado con Ranieri, Malesani, Trapattoni e Terim le cose vadano davvero bene e nessuno si sogna di metterlo in discussione. Poi ci sono 15 anni di assenza prima del grande ritorno, nel 2016, in un ruolo più di rappresentanza che altro, ma a tutti basta che lui sia lì. Anche Commisso riparte da lui nel 2019, ma dopo due anni ha già cambiato idea.