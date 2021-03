AMRABAT, Mal di schiena passato. Al CS dal 31/3.

Buone notizie in casa viola almeno per quanto riguarda Sofyan Amrabat. Il giocatore scenderà in campo domani con il suo Marocco contro il Burundi, alle 21.00, prova del fatto che il mal di schiena, di cui il mediano viola aveva sofferto nell'ultimo mese, è ormai un lontano ricordo. Il giocatore si ricongiungerà coi compagni gigliati questo mercoledì.