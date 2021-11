AMRABAT, In uscita, può entrare nell'affare Orsolini

Dusan Vlahovic ma non solo: l'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa il punto su quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato della Fiorentina. Tutto ruota intorno al futuro dell'attaccante serbo ed il tempismo della sua partenza (a gennaio o giugno) inciderà molto sulle decisioni successive del club viola, che nel frattempo continua a lavorare sia per il sostituto (con Burdisso che sta sondando la pista Julian Alvarez) che su un esterno offensivo da regalare ad Italiano: proprio per quanto riguarda le fasce i nomi sembrano quelli della scorsa estate, Domenico Berardi e Riccardo Orsolini. Nell'operazione che potrebbe portare l'esterno del Bologna a Firenze si potrebbe inserire anche Sofyian Amrabat: il centrocampista marocchino non si è ancora imposto con Italiano e potrebbe tornar comodo ai viola come contropartita nell'affare Orsolini. Su Amrabat anche il Torino del suo vecchio allenatore Juric. In uscita da Firenze potrebbe esserci anche Aleksa Terzic, accostato ad Empoli e Salernitana. Insomma la Fiorentina si muove già per pianificare alcune uscite già a gennaio.