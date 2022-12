AMRABAT, In patria nuova star: il suo tour in Marocco

Sofyan Amrabat, diventato eroe insieme ai suoi compagni di squadra dopo la grande cavalcata con il Marocco al Mondiale in Qatar, si sta riposando insieme al procuratore ed agli amici. Un riposo per cercare di recuperare al meglio, anche sotto l'aspetto fisico dopo i vari problemi alla schiena che lo hanno tormentato. In patria, Amrabat, è diventato una vera e propria star: i follower su Instagram sono schizzati oltre i 3 milioni, e pure i bambini fanno a gara per strappargli un selfie ed un autografo. Momento magico, coinciso con le onorificenze che il Marocco ha tributato a tutta la Nazionale. La squadra è stata ricevuta dal re Mohammed VI al palazzo reale di Rabat. Un tour in Marocco per recuperare al massimo, sotto tutti i punti di vista. La Fiorentina, dal canto suo, in attesa di possibili rinnovi, lo attende al centro sportivo ad inizio anno nuovo.