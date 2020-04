AIAC, La posizione dei tecnici sul taglio degli stipendi

Il Corriere dello Sport di oggi dedica spazio anche alla questione taglio stipendi per gli allenatori. Dopo la tensione degli ultimi giorni tra Lega e Aic, ieri è toccato a Renzo Ulivieri, capo dell'Associazione Allenatori, prendere le distanze dalla deriva del confronto. Il tentativo è quello di trovare una terza via, di merito e di metodo: "Faccio fatica a seguire certe dinamiche» ha detto al quotidiano. «In un momento così delicato bisogna guardare la situazione con gli occhi di chi sta peggio. Che sono tanti". Come per i calciatori, anche gli accordi degli allenatori in merito al taglio degli stipendi saranno individuali. Ma come spiega lo stesso Ulivieri, c'è la volontà da parte degli allenatori di A di dare il proprio contributo concreto, magari decurtandosi l'ingaggio in favore degli allenatori delle serie inferiori. Per quanto riguarda la Fiorentina, i contratti in essere sono quelli di Montella (1,5 milioni a stagione) e Iachini (0,6).