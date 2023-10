ACF, Tutte le info sul bar “Maglia Viola” al V. Park

A partire da lunedì 30 ottobre il Bar ‘Maglia Viola’ aprirà le porte ai possessori di InViola card per colazione, nella fascia oraria 8-10, e per l’aperitivo, nella fascia oraria 17-20.30. Il servizio sarà effettuato dal lunedì al venerdì.

L’ingresso per entrambi i bar sarà da Via Pian di Ripoli 5 e, fino a esaurimento posti, sarà possibile parcheggiare all’interno del Viola Park. All’accesso alla struttura verrà richiesta l’esibizione della propria InViola card, sia essa fisica o virtuale. E domani si potrà assistere alla partirà con la Lazio in entrambi i bar dello stadio Curva Fiesole.