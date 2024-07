ABBONAMENTI, Campagna ancora chiusa per Viola e Dea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica spazio alle campagne abbonamenti delle maggiori formazioni, le prime otto della scorsa Serie A, del nostro massimo campionato. L'Inter in meno di un mese ha visto andare tutti gli abbonamenti disponibili. Tutti i 40.000 abbonati della scorsa stagione hanno rinnovato il loro tagliando non facendo così nemmeno iniziare la fase di vendita libera. Sull'altra sponda del naviglio il Milan ha iniziato la fase di vendita libera ed è già a quota 37.000 abbonamenti venduti su un totale di 41.500 disponibili. Buoni numeri anche a Torino, dove è già stato registrato un incremento del 10% rispetto ai numeri della scorsa stagione, e a Bologna. I tifosi rossoblu, entusiasti per l'avventura europea che partirà a settembre, abbonati sono già circa 18.000. Situazioni opposte nella capitale con il solito entusiasmo in casa giallorossa, dove sono già state staccate 38.000 tessere, e una vendita in ritardo invece per la Lazio. Il club di Lotito ha aperto la campagna il primo luglio e ancora gli abbonamenti sottoscritti sono solamente 3.000.

Non è ancora partita la campagna invece per Atalanta e Fiorentina, ancora alle prese con i lavori di ristrutturazione dei loro impianti. Per i tifosi bergamaschi l'apertura è fissata a metà luglio con la prima partita in casa che si giocherà il 15 settembre proprio contro la Fiorentina. Niente di certo invece in casa Fiorentina dopo gli oltre 17.000 abbonamenti della passata stagione. La cosa al momento più probabile è al capienza ridotta del Franchi durante le prime gare casalinghe.