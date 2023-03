ZIRONELLI A RFV, Stadio di Modena meglio di Empoli

FirenzeViola.it

Mauro Zironelli a Radio Firenze Viola

Mauro Zironelli, ex viola nonché ex allenatore del Modena, parla così su Radio FirenzeViola durante Viola Amore Mio in quanto allo stadio di Modena: “Ci sono delle analogie con lo stadio di Perugia: è stato rifatto nel 2003 con 23mila posti. È un bello stadio, di misura giusta. C'è però una curva scoperta, ma è un impianto in cui si vede bene dappertutto. Per me Modena è meglio come stadio rispetto ad Empoli. È abbastanza simile a Perugia”.

Che ricorda della stagione ‘89-’90, giocata a Perugia?

“Perugia non era vicino, era dura arrivare fin là. Ma arrivammo in fondo in Coppa Uefa, speriamo che l’annata possa essere simile se Modena sarà la scelta finale. È chiaro poi che giocare in casa è sempre meglio”.

Qual è stata la svolta della Fiorentina in questo mese?

“Si sono responsabilizzati gli attaccanti. I numeri fino a un mese fa erano impietosi, adesso sono molto più cinici e i risultati arrivano”.

Conclude: “Dopo 4 vittorie di fila è chiaro che è sempre meglio giocare subito. La vittoria col Milan ha dato una grande spinta, le gare che erano da vincere le hai vinte. Italiano è stato bravo a perseguire la sua strada, ha dato continuità e fiducia ad attaccanti che non stavano rendendo. Essendo impegnato in più fronti, Italiano è stato bravo a coinvolgere tutti e i risultati gli stanno dando ragione”.