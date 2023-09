ZAZZARONI A RFV, Ottimo mercato della Viola. Italiano...

FirenzeViola.it

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato in esclusiva a Radio FirenzeViola durante "Firenze in Campo".

Come si arriva a questa prima partita di Spalletti?

"Per la gente è come se fosse andato via Barabba. Mancini in Arabia non può che agitare le mani, con tutto il rispetto la sconfitta di ieri era logico aspettarsela. C'è esaltazione per Spalletti, reduce da uno scudetto con il Napoli: è accompagnato da tutti i favori. Cosa può portare? Li ha allenati poco anche lui, ad ora c'è più entusiasmo. Vediamo come andranno giocatori come Barella, Cristante, Chiesa".

Si aspettavo questo inizio di Inter e Milan?

"Sì, forse mi aspettavo di più a livello di punti da parte della Roma, ma per il resto i valori li conosciamo. Ci sono 5 squadre che lottano per il quarto posto".

La sconfitta della Fiorentina contro l'Inter ci può stare?

"La Fiorentina ha sbagliato tutto, ha messo in campo tutti i difetti visti lo scorso anno. Sono entrati in campo battuti e logicamente perdi, ma la rosa della Viola è piena di valore. Il mercato è stato di buonissimo livello, poi ci sono alcuni giocatori in ritardo di condizione. Voto al mercato? Da 8, come il Bologna. Anche il Milan ha migliorato 3 titolari rispetto all'ultima stagione. E' assurdo in ogni caso giudicare il mercato della Fiorentina dopo poche partite. L'unico dubbio ce l'ho su Mina, ma gli altri acquisti sono buonissimi. Italiano ha tante soluzioni, non capisco perché non ha cambiato granché dopo giovedì, ma dagli errori si impara".