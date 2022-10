ZACCHERONI A RFV, Viola sono da metà classifica

L'ex allenatore Alberto Zaccheroni ha parlato così della squadra viola a RadioFirenzeViola: "Il problema della Fiorentina è più mentale che fisico, rispetto alla scorsa stagione c'è meno entusiasmo. I calciatori ci credono meno. Secondo me il gioco deve essere più veloce per sorprendere gli avversari, oggi ci vuole poco agli avversari capire come giochi. Questa squadra mi sembra più prevedibile rispetto all'anno scorso. La squadra di Italiano adesso è da metà classifica. Bologna e Fiorentina le vedo sempre nel centro senza quasi mai stupire o andare in Europa. Ci sono pressioni esterne importanti in tutte e due le piazze. Quando acquisti un calciatore devi capire se ha il carattere per reggere una forte pressione del tifo. Io fossi la Fiorentina punterei molto alla Conference ma senza tralasciare il campionato".

Jovic? "I giocatori dei balcani sono particolari, devi essere bravo a catturarli per tirargli fuori il meglio. Le qualità non si discutono e secondo me è anche maturato rispetto a quando è arrivato".

Cambio di modulo? "Mi hanno sempre attribuito un'importanza esagerata ai moduli. Non serve solo l'equilibrio ma anche l'imprevidibilità e la qualità. Se ci fosse un modulo perfetto lo userebbero tutti".

Italiano? "Non è facile gestire il doppio impegno campionato ed Europa. Però è più difficile per i giocatori che per l'allenatore".

Barak e Mandragora? "Il primo ha personalità, il secondo lo conosco bene. L'ex Torino ha avuto tanta sfortuna sotto l'aspetto fisico. Barak all'Hellas era un leader ma a Firenze è uno di tanti e questo lo paga".