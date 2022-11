VOLPINI A RFV, Viola in ritiro da noi? Portiamo bene

All'interno della programmazione odierna Radio FirenzeViola ha coinvolto Niccolò Volpini, assessore allo Sport di Abbadia San Salvatore, sulla possibilità da parte del comune senese di poter ospitare il prossimo ritiro della Fiorentina: "Di ufficiale non c'è nulla, non siamo stati contattati dalla società. Vi devo però dire che alla notizia della fine del rapporto con Moena, sentendo anche che la Fiorentina poteva avvicinarsi a Firenze per quanto riguarda il ritiro, ci stiamo pensando. Sicuramente, se dovessero scegliere noi, ci faremo trovare pronti.

Noi nel '97 qui abbiamo ospitato una grande Fiorentina, che quell'anno ci portò al nostro impianto 12mila spettatori. Poi c'è da dire che anche nell'estate del '55, nell'estate che ha preceduto il primo scudetto, sono venuti da noi. Poi stessa cosa nel '97, se Bati non si fosse rotto ed Edmundo non fosse partito per il Brasile....sappiamo cosa sarebbe potuto succedere. Quindi diciamo che portiamo bene alla Fiorentina. Io in quel '97 ero piccolo e vedevo i calciatori viola come divinità, da lì si è anche accesa la mia passione. Noi siamo comunque terra sportiva, ripeto che ci faremo trovare pronti".