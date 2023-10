VITALE A RFV, Ieri giocata la miglior gara del ciclo Italiano

FirenzeViola.it

La Fiorentina vola in classifica: è giornata di commenti su Radio FirenzeViola. Spazio a Pino Vitale, storico dirigente fiorentino: "Ieri ho visto veramente una grande Fiorentina, hanno ammazzato il Napoli sportivamente parlando. Ieri è stata la miglior Fiorentina degli ultimi tre anni. Mi ha sorpreso soprattutto per atteggiamento e cattiveria dimostrata. Garcia non ci ha capito più nulla e si è visto coi cambi: è andato in confusione per meriti della Fiorentina. Arthur ha fatto girare tutto il sistema a meraviglia. In fase di non possesso è stata poi molto coraggiosa a lasciare Milenkovic spesso nell'uno contro uno con Osimhen. Atteggiamento che ha pagato".

Kayode? Questo è davvero forte. Ha una gamba incredibile ed ha costretto Kvaratskhelia a rincorrerlo. Ma più dei singoli sottolineo quanto fatto da tutta la squadra. Levato il match con l'Inter, il rendimento è di altissimo livello. In questo momento la Fiorentina penso la vogliano incontrare in pochi.

Mercato di gennaio? Aspettiamo di vedere in che posizione saremo in quel periodo. Spero di rimanere nelle prime cinque ed ha quel punto son convinto che Commisso investirà per far continuare a sognare tutti. Se posso permettermi penso che servirebbe qualcuno in difesa, nonostante l'ottimo rendimento di Quarta. Ammetto che la sosta in questo momento dà un po' noia, ma servirà magari per recuperare qualche giocatore".