VITALE A RFV, I dirigenti viola non hanno proprio idee

Il direttore sportivo, Pino Vitale, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per commentare i temi di mercato in casa viola: "Vedo che la Fiorentina non riesce ad arrivare a giocatori che vorrebbe prendere. Spero che ritorni a fare un grande campionato, ma realtà è un'altra: arrivando ottavi e non giocando delle coppe importanti, i giocatori importanti prendono altre vie. La gente si dovrebbe domandare il perché, qualcuno di più qualificato di me dice che i dirigenti non sono adeguati. Non sanno dove mettere le mani".

Come procederebbe adesso?

"Fossi nella società andrei su Lucca e Brescianini. Così come avrei preso Zaniolo, ma è un giocatore di prima fascia, uno di quelli che non tocca alla Fiorentina. Dove invece c'è una grande piazza che avrebbe bisogno di qualcosa in più. Di idee. Perché le ambizioni le voglio vedere concretamente".

