VIRGILI A RFV, Ho visto Infantino capitano: dice tutto

Aurelio Virgili, figlio dell'ex viola Giuseppe che oggi avrebbe compiuto gli anni, è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "Sapere che altre persone si ricordano di babbo Beppe fa veramente piacere. Da buon friulano lui si faceva chiamare 'papà' ma è chiaro che tutti a Firenze lo conoscono come Pecos Bill".

Le piace la Fiorentina che sta nascendo?

"In questo momento no. Ho visto l'elenco dei convocati per la tournée e le perplessità nascono nel momento in cui si dovrebbe lavorare per la prossima stagione, ma mi sembra quasi una seconda squadra. Mancano giocatori in difesa, attacco e soprattutto a centrocampo. A Bologna vanno via due giocatori e già hanno i sostituti. Qui mancano tante cose. Aver visto Infantino capitano nel secondo tempo contro la Reggiana dice tutto sulla situazione".

Si aspettava Sarri fermo?

"Ora è meglio che stia fermo e quindi nel male, è meglio così. Io sono suo amico ma francamente io lo vedo come uno dei migliori allenatori in Italia e resta questo mistero di nessun club che lo ha chiamato. Forse si è andati più sui nomi che sulle reali capacità del tecnico. Poi ci sono anche altre questioni di carattere economico"

