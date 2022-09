VICE ALL. GUELFI A RFV, Che festa lo Scudetto

Fabrizio Bocci, vice Coach dei Guelfi Firenze, ha parlato oggi a 'Palla al Centro' su Radio Firenzeviola: "Domani celebreremo il nostro Scudetto la scorsa stagione al Guelfi Sports Center alle 18. Abbiamo vinto il campionato lo scorso anno contro una corazzata (gli Seaman Milano, ndr) che non aveva mai perso nella regular season. Per qualche giorno abbiamo camminato tre metri sopra a terra, poi però rinizia la stagione e c'è la voglia di ripetersi".

Com'è stato il percorso della società?

"Il football a Firenze nasce negli anni '80 con gli Apache che vanno avanti giocando le categorie inferiori, poi negli anni '90 hanno chiuso. Poi siamo nati noi, è stato un percorso lungo ma ci siamo consolidati come una delle realtà più importanti d'Italia".

Come si comunica il football in Italia?

"Anche grazie ai media abbiamo avuto riconoscibilità un po' dappertutto. Poi il Governatore Giani ci ha consegnato il Pegaso d'Oro, riconoscendo anche la bontà del lavoro fatto in questi anni. Abbiamo migliorato anche lo stadio che ci ospita. Poi è difficile pergli sport che non sono il calcio, ma la vittoria ha aiutato: stiamo provando a far appassionare i tifosi ad un qualcosa che è diverso".

A volte la Fiorentina ricorda il football?

"Se avessero giocato con l'intensità del football gli avversari sarebbero stati ammucchiati nella propria porta. Noi abbiamo vinto il campionato con la voglia di fare oltre ai nostri limiti. È la teoria del Calabrone: per la struttura che ha non potrebbe volare, ma lui non lo sa e riesce comunque a volare".

Avete mai parlato con la proprietà americana della Fiorentina?

"No, ma non credo che sia nelle corde di Commisso e non gliene faccio una colpa. Lui in America ha vissuto con il calcio quello che viviamo noi in Italia. Ha ottenuto una borsa di studio grazie al calcio e ha superato mille difficoltà in un paese in cui non si guarda al calcio. La finale del prossimo anno si giocherà in Ohio grazie ad un gruppo di italo-americani".

Ora giocano i giovani?

"La stagione sportiva del football in Italia prevede che adesso partano i campionati giovanili mentre le prime squadre partono a marzo. Poi vorrei aggiungere una cosa".

Prego.

"Vorremmo far capire i sacrifici che fanno alcuni giocatori. Quando sento che i calciatori sono stanchi dopo due partite di seguito trasecolo".