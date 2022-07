VIALI A RFV, Milenkovic pronto per un top club

L'ex difensore viola ed ora allenatore William Viali ha parlato di mercato e non solo a Radio Firenzeviola: "De Ligt-Bremer? E' andato via un giocatore molto importante, era in proiezione il difensore più forte del mondo ma non ha retto la leadership di Chiellini e Bonucci e questo lo ha portato a chiedere di andare via. Bremer nella scorsa stagione è stato tra i migliori e nelle ultime stagioni è cresciuto molto perciò lo può sostituire. Cambiare compagno per l'olandese può aver rallenato il suo inserimento ma il suo non ottimale rendimento è che non si è mai sentito veramente importante nonostante fosse stato capitano a 18 anni all'Ajax. Bremer conosce il campionato italiano dove ha avuto allenatori diversi e quindi schemi tecnici diversi e per lui è un vantaggio".



Koulibaly come si sostituisce? "Difficile sostituirlo, è forte, veloce, di personalità. Erano anni che era inserito in quella squadra e per questo è difficile da sostituire".



Come si inserisce in questo giro Milenkovic? "E' sempre stato uno dei difensori più seguiti per qualità, sono anni che viene attenzionato da grandi club e credo sia pronto a giocare in un top club. Creo che la Fiorentina perda un giocatore importante".



Cosa farei io tra quarto centrale o protagonista a Firenze? Personalmente ho scelto l'essere protagonista ma c'è anche l'ambizione di andare un top club e provare a giocarsela in un top club.



Cosa pensa delle seconde squadre? Io credo che quello della Juventus sia stato un percorso, che è cresciuta nel giorne ma ha anche accelerato la crescita dei suoi giovani e mai come ora si sono visti ragazzi esordire in prima squadra. Campionato Under 23 a parte e non in C? E' fondamentale per la crescita del sistema è aumentare la qualità delle strutture, per me a Novara e Cesena è stato facile allenare ma non è stato sempre così e questo non aiuta a far crescere il calcio professionistico. Le strutture le cose più importanti.



Cosa pensa del Viola Park? Ho visto i progetti, c'è grande curiosità perché è una struttura unica in Italia ed è la base per creare il futuro. C'è il mini stadio sia per le donne che per la Primavera o un'eventuale squadra B... La Juve per esempio deve andare a giocare ad Alessandria e gli spettatori sono limitati. E' importante insomma avere un secondo stadio".



Ha allenato Zerbin a Cesena, giusta la C per i giovani? Sì il suo percorso è stato ideale, partendo dalla C, è passato da Cesena, Vercelli e Frosinone perciò è stato importante far la sua esperinza strutturante in una piazza importante come Cesena appunto. Molti procuratori mandano i loro giovani in B ma fanno una presenza e buttono via un anno.



Giusto promuovere Martinez Quarta al posto di Milenkovic? "Ci può stare ma se Italiano conosce il giocatore e lo sceglie è quella giusta, se vwerrà dall'allenatore ovviamente. E' lui la persona più giusta per decidere