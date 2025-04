RFV Verso Cagliari-Fiorentina, Telese: "Piccoli gran centravanti. Son d'accordo con Abodi"

vedi letture

Il noto giornalista Luca Telese è intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola per parlare, in veste di tifoso cagliaritano, del prossimo Cagliari-Fiorentina, in programma lunedì 21 aprile: "La Fiorentina mi piace tanto. Noi non siamo ancora salvi e lunedì non possiamo uscire dall'Unipol Domus senza punti. Il Cagliari è in un ottimo momento, anche grazie a un calciatore arrivato da Firenze come Yerry Mina. Al di là della trasferta contro l'Inter i rossoblù stanno bene. Ma anche la Fiorentina sta facendo bene. Penso che i punti servano molto di più al Cagliari che ai viola".

Telese "consiglia" poi un calciatore del Cagliari per il mercato viola: "Abbiamo un centravanti che magari potrà andare alla Fiorentina più in là: è Roberto Piccoli, attaccante coriaceo, fa un grandissimo lavoro e allunga tanto le difese avversarie. Kean? Mi sta antipatico, devo dire la verità, anche per il suo passato alla Juventus".

Telese ha parlato poi anche delle parole del Ministro Abodi sul caso scommesse: "Dirò una cosa pesante: sono d'accordo con Abodi, Fagioli ha fatto una cosa grave. A leggere quelle dichiarazioni mi vengono i brividi"