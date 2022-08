VALNEGRI A RFV, Milenkovic vuole partire. Quarta...

Direttamente ai microfoni di Radio FirenzeViola ha rilasciato dichiarazioni Alain Valnegri, noto giornalista francese ma grande tifoso della Fiorentina. Queste le sue parole, a partire dal ricordo della rifondazione viola il 1° agosto 2002: "Compravo tutti i quotidiani principali per essere sempre informato. L'ultimo anno in Serie A fu un incubo. Con il fallimento l’importante era riportare il professionismo a Firenze. Ci fu una piazza che reagì alla grande, con l’arrivo di Riganò. Ringraziamo i Della Valle che hanno riportato Firenze dove merita".

Pensa che bisogni rimaner tranquilli dopo la brutta gara di ieri?

"Si perché siamo in un momento particolare. Il lavoro è stato importante, la prossima settimana inizia il campionato in Turchia quindi loro sono più pronti. Poi la Fiorentina ha sbagliato il primo tempo, con diversi errori da parte dei singoli come quello di Quarta sul primo gol, i centrali devono giocare molto più vicino".

Come mai Martinez Quarta continua a presentare certe sbavature?

"Penso che lì bisogna analizzare i vari fattori. Prima di tutto con chi gioca: Quarta non è un marcatore, se ci si aspetta questo da lui ci sbagliamo. Poi rispetto al calcio argentino qui il margine d’errore è più basso. Quarta è uno che è bravo ad impostare, soffre la ricchezza tattica che c’è in Italia. E poi c’è l’aspetto psicologico, secondo me Quarta non gioca con la fiducia necessaria. Ce ne sono stati tanti di esempi in questo senso. Per Italiano sarà una sfida quella di tirare fuori il meglio da Quarta, che comunque è un nazionale argentino, in una squadra che lotta per vincere il Mondiale".

Cosa ne pensa dell'atteggiamento di Milenkovic in queste ore?

"Secondo me c’è il patto dell’anno scorso, di cui conosciamo bene la storia. Lui proverà in tutti i modi a partire, sarebbe una perdita grave. Poi più i giorni passano e peggio sarà per cercare il sostituto. Lui penso stia facendo questo tipo di comunicazione per giocarsi le sue carte per andar via".