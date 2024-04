VALLESI A RFV, Ieri paura. Gilardino? Sarebbe una gioia

FirenzeViola.it

Paolo Vallesi a Radio FirenzeViola

Il noto cantante e tifoso viola Paolo Vallesi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Loro non sono mai stati pericolosi ma ho avuto paura. Mi sono rilassato poi ai supplementari. Quando prendi pali e traverse e trovi portieri fenomeni c'era dello sconforto però la partita non è mai stata in discussione".

Ieri la vittoria di Italiano?

"Sono sempre stato un suo sostenitore. Credo che nei suoi tre anni ha portato una squadra che via via si è livellata verso il basso in due semifinali europee. Ha dato un lustro internazionale a questa squadra mettendo tanto del suo. Anche perché questa formazione ha ottimi giocatori ma solo un campione. Senza Italiano penso che sarebbe stato peggio".

Lo vedresti bene a Napoli? E a Firenze chi?

"Credo che Italiano, sperando di portare qualcosa a casa, abbia chiuso un ciclo qui a Firenze. Penso che sia giusto anche per i detrattori che vogliono ricominciare. Penso che possa fare bene a Napoli. Come successore sarebbe una gioia per tutti Gilardino. ha fatto una bella gavetta con tante panchine e se lo meriterebbe. Penso che Alberto verrebbe a piedi a Firenze. Potrebbe essere interessante. Si palla di Palladino e Aquilani ma dovessi scegliere, sceglierei Gilardino".

