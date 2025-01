VALCAREGGI A RFV, Aldo, ho perso un fratello: le sue paturnie indimenticabili

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Alla luce della scomparsa a 80 anni di Aldo Agroppi, a Radio FirenzeViola oggi è intervenuto il noto procuratore Furio Valcareggi, amico di famiglia di Agroppi anche in virtù del fatto che il padre Ferruccio lo aveva fatto esordire in Nazionale. Ecco il suo ricordo legato all'ex tecnico: "E' una perdita gravissima, quella che mi è arrivata oggi è stata una notizia che mai avrei voluto sentire: oggi ho perso un fratello. Farò di tutto per essere presente alle sue esequie. Ricordo che quando aveva le sue paturnie era unico nel suo genere: lottava contro tutto e tutti, con il suo vice Piaceri ha fatto crescere tanti giocatori, tra cui Carobbi.

Di base, poteva essere definito un "rompicoglioni" ma è stato un grande allenatore. Lo ha dimostrato bene a Firenze nella stagione 1985/86, quando ebbe però una gestione un po' particolare di Antognoni: è stato molto bravo, era fissato per i ritiri, era uno con delle "paturnie" incredibili. Monitorava tutta Firenze per sapere se i suoi giocatori facevano la vita da professionisti. Sono convinto che questa Fiorentina gli sarebbe piaciuta: magari non apprezzerebbe molto un tipo come Sottil, ma avrebbe ammirato la sua fase difensiva"