URSINO A RFV, Viola farà grande stagione. Italiano...

Lo storico ex dirigente del Crotone Giuseppe Ursino è intervenuto a Radio Firenzeviola dove ha parlato dell'attualità viola e non solo:"Il momento più alto al Crotone? Non è uno solo, dall'Interregionale alla serie A è stato un percorso eccezionale ma la vittoria della B con Juric è stata la cosa più bella perché venivamo da un campionato con cui ci eravamo salvati e con un solo giocatore nuovo".

Lite Juric-Vagnati?Juric è una persona stupenda e a modo. Tiene tanto alla squadra e alla società. La colpa è di chi ha diffuso il video perché le liti succedono nelle società e nessuno deve sapere cosa si dichono direttori e tecnici. Se fossi il presidente manderei via chi ha diffuso il video, nel caso sia un tesserato. Anche Vagnati è un ragazzo educato e pacato, certe cose possono succedere. Io ho avuto tante discussioni con gli allenatori e dopo due minuti si ripartiva anche più forti di prima.

Bernardeschi in Major League? Non me lo aspettavo. Molti mi chiamavano per il carattere perché l'ho avuto da giovane. Io credo che lui abbia fatto una scelta di vita e farà un grande campionato

Messias e Simy furono vicini ai viola? Dipendeva dagli allenatori, Gattuso ad esempio voleva più Simy dietro Vlahovic ad esempio. Invece c'è stato un mezzo interessamento su Messias forse alla fine, ma il Milan lo voleva prendere dopo esserci stato sopra due mesi e infatti l'ha preso. Più dei viola sopra c'era forte anche il Torino, se insistevano forse lo prendevano i granata, poi Massara ha dato l'affondo. Su Messias non leggo nulla sul fatto che parta titolare. Però nelle amichevoli di Pioli lo vedo titolare, tranne nell'ultima, e trovo strano che mediaticamente non se ne parli. Secondo me dopo un anno di ambientamento esploderà quest'anno, come fece a Crotone, vedrete. Ma è stato come per il Milan di cui nessuno ha parlato ed invece ha vinto lo scudetto. Si dovrebbe parlare di chi è partito dal basso ed è arrivato in Champions".

Scamacca e Lucca vanno all'estero, che segnale è? E' una grande perdita perché sono molto interessanti. Scamacca lo volevo prendere già tre-quattro anni fa e non capisco perché le big non ci puntano. Anche Lucca ha potenzialità enormi ma il calcio italiano è indietro come mentalità che non fa giocare i giovani

Giudizio su Italiano? Me ne parlava sempre Mimmo Giampà che mi diceva, già quando allenava nei dilettanti, che sarebbe diventato un grande allenatore. Ed io lo notai nel Trapani, mi piacciono allenatori che giocano in avanti con un gioco offensivo. E quest'anno la Fiorentina ha una squadra con gli esterni come vuole Italiano e farà una grande stagione.

Mandragora può sostituire Torreira? Ha caratteristiche diverse da Torreira, ha struttura fisica che in serie A è importante in un mediano, ha grande personalità. A lui manca il fare gol, anche venendo da dietro, se riesce ad essere incisivo sarà importante. E' comunque uno ad hoc per Italiano.

Il Monza come lo vede in A con Stroppa? Stroppa è un altro tecnico con idee di gioco molto importanti, bravo sotto tutti gli aspetti. La squadra che gli stanno facendo gli permetterà di fare un grande campionato anche se all'inizio ci vorrà tempo perché i giocatori sono nuovi.

Il suo futuro? Non so, dopo 27 anni un po' di riposo era giusto e se c'è l'occasione bene altrimenti non me ne faccio un problema"