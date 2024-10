TRAMEZZANI A RFV, A volte Colpani mi ricorda Robbiati

FirenzeViola.it

Nel corso di Palla al Centro in onda su Radio FirenzeViola, il tecnico Paolo Tramezzani ha parlato così di Palladino: "È arrivato in punta di piedi avendo fatto una grande esperienza pur avendola fatta a Monza che con tutto il rispetto non è Firenze, hai una pressione diversa. Però mi piace perchè è un allenatore che ha le sue idee e un allenatore vero si vede nel tempo. Caratterialmente secondo me è perfetto per Firenze: nell'ultima mezzora contro il Milan ho avuto l'impressione che la Fiorentina volesse vincere a tutti i costi. Chi gioca a Firenze questo lo deve sapere".

Poi è riuscito a cambiare in corso.

"Secondo me ha dimostrato di saper cambiare spesso adeguandosi all'avversario. Le sue squadre sono sempre state propositive a prescindere dai giocatori che ha, ho visto ragazzi che sapevano molto bene cosa fare e questo lo apprezzo perché avendo allenato è una cosa di cui percepisco il valore".

Di questo Kean cosa ne pensa?

"Kean è sorprendente perché è come se la Fiorentina giocasse un uomo in più, aggrediva tutti ed è raro vedere un attaccante che lavora così. Ancora di più un giocatore come lui che era arrivato a Firenze con qualche dubbio dal punto di vista mentale. Mi auguro anche per la Nazionale che prosegua così".

E Colpani?

"Se penso alla Fiorentina mi viene in mente Robbiati che non veniva considerato un fenomeno ma era un giocatore importante. Credo che anche lui sia in grado di prendere in mano la squadra".

