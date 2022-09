TOSTO A RFV, Venuti se ne freghi delle critiche. Nico...

Vittorio Tosto, ex difensore viola ed oggi dirigente sportivo, ha commentato a Radio Firenze Viola le principali vicende d'attualità in casa Fiorentina, a cominciare dalle parole rilasciate da Venuti ieri in sala stampa:

Cosa pensa delle parole di Venuti sulle critiche ricevute?

"Tante le volte le critiche arrivano da chi non ha mai tirato un calcio a un pallone. Poi gli errori li commettono tutti, anche Baggio ha sbagliato in Nazionale un fattore decisivo. Venuti deve pensare a se stesso, godersi questo momento ed essere orgoglioso di essere un giocatore della Fiorentina. Deve pensare di essere forte e dimenticarsi di eventuali critiche. Poi a Firenze vengono criticati tutti: ricordo che fu criticato perfino Batistuta..."

C'è chi dice che alcuni giocatori siano fermi solo in attesa del Mondiale...

"Se un giocatore è stipendiato dal club, deve dare il massimo per la sua società di appartenenza. Poi credo anche che i club debbano prendersi dei riconoscimenti in base a quanti calciatori danno alle Nazionali".

A proposito di questo, quanto sta pesando l'assenza di Nico Gonzalez?

"Il suo contributo lo scorso anno è stato decisivo in buona parte del campionato. Adesso però sta mancando molto, all'interno di un periodo non certo troppo positivo per la squadra di Italiano. Sono certo che però lui risolverà i problemi in zona gol: parliamo di un tecnico molto bravo, una garanzia".