TOSTO A RFV, Questa Viola può puntare al 6° posto

FirenzeViola.it

Nella mattinata di Radio FirenzeViola spazio a Vittorio Tosto che, da ex difensore, ha parlato delle difficoltà del reparto arretrato della Fiorentina, partendo da Pietro Comuzzo, uno dei più positivi in questa prima parte di stagione: "Comuzzo tra trenta partita sarà un altro giocatore. Il paragone va fatto sempre commisurandolo all'età e all'esperienza. Io sono cresciuto con Malusci che a sua volta è cresciuto con Passarella. Comuzzo lo voglio vedere fra una o due stagioni. Firenze secondo me è una delle piazze più difficili al mondo, proprio per cultura e ambizioni sempre altissime".

Così Tosto invece sull'andamento della Fiorentina e sul nuovo ciclo di Palladino: "Questa Fiorentina si valuta male adesso: c'è stato il cambio dell'allenatore e un nuovo organico, che non ha lavorato da subito insieme. Su questo, Palladino paga un po' di inesperienza, nel voler andare avanti con le sue idee con poche certezze. Thiago Motta alla Juventus ad esempio è riuscito a trasmettere con chiarezza le sue idee, ma è riuscito anche a mediare con i dettami del ciclo precedente: Thiago lo conosco bene, ha uno stile tutto suo ed è un fenomeno. Palladino ha avuto più difficoltà ma è normale, purtroppo l'allenatore non può perdere troppo tempo, è la legge di quel ruolo. Nonostante tutto, la Fiorentina ha passato un turno di Conference in cui meritava di uscire ed è rimasta imbattuta in campionato. Questa squadra ha un potenziale molto forte. Ha preso dei 'cavalli', come li ho definiti. Uno come Kean, ma anche come Bove, sono giocatori che se giocano 30-40 partite vengono fuori".

Nonostante tutto, Tosto si è mostrato positivo rispetto alle possibilità dei viola: "Io ho tanta fiducia. Per me questa Fiorentina migliorerà quanto fatto negli scorsi anni perché ha una squadra più forte. La vedo in lotta per il quarto-quinto-sesto posto".