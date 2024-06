TOSTO A RFV, Lucca l'ideale, ha un vulcano dentro

FirenzeViola.it

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio a Vittorio Tosto, ex difensore tra le altre di Ascoli ed Empoli che ha detto la sua sul momento dei viola: "La Fiorentina ha acquistato un allenatore che è un ex attaccante. Questo è un ottimo acquisto anche per il fatto che questa squadra deve migliorare davanti. Quindi anche il salto da ex centrocampista (come era Italiano) a ex attaccante lo leggo in maniera positiva. La scelta di Palladino va nell'ottica di migliorare i numeri sotto porta e per questo la condivido. Poi se mi fate i nomi dei centravanti accostati vi dico che sono tutti i nomi difficili, soprattutto quello di Retegui, è in Nazionale e il rischio è che si alzi il prezzo del cartellino".

E qual è il centravanti ideale per questa Fiorentina?

"Io non ho dubbi, è Lorenzo Lucca. Lo conosco da tanto tempo e credo che 'il cratere del suo vulcano' si sia acceso, si è sbloccato. Se non puntiamo su un calciatore Under-25, italiano, possibile prospetto della Nazionale, su chi puntare?"

Crede quindi che Palladino possa essere il nome giusto per la Fiorentina?

"So che Palladino sta chiamando tutti i calciatori in rosa o quasi, anche i 2005 e i 2006 che si potrebbero approcciare al profilo estivo. Mi piace molto questa attitudine, cerca subito di tastare il terreno anche in questo periodo".