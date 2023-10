TINTI A RFV, Fifa? Forse si pensa che l'agente non serva

FirenzeViola.it

Tullio Tinti a Radio Firenze Viola

Il procuratore Tullio Tinti ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Scanner", trasmissione a cura di Giulio Dini, del nuovo regolamento FIFA imposto agli agenti: "In questo momento la Federazione sta aspettando di vedere cosa succede in giro, senza però avere mai chiamato noi della categoria e questo credo sia un errore. Forse c'è qualcuno che pensa che i procuratori non servano o che guadagnino troppo ma io non ho mai visto un club che mi abbia regalato un euro... E chi non è contento dell'agente con cui ha collaborato può sempre prendere un altro giocatore. Io sono per la trasparenza: noi vogliamo che ci siano regole giuste. Se un presidente riesce a fare i trasferimenti internazionali da solo non è un problema... (sorride, ndr). Secondo me sono tutti pretesti per dare la colpa a qualcuno. Noi come categoria siamo arrabbiati: che facessero i nomi e dicessero chi si comporta male".

