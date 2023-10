SWACK (UNICUM) A RFV, Viola devi essere concentrata

FirenzeViola.it

Sandor Swack a Radio Firenze Viola

Sandor Swack proprietario del noto liquore "Unicum" prodotto in Ungheria, ha parlato così a "Palla al Centro" in onda su Radio Firenze Viola: "Sulla carta la Fiorentina è più forte senza dubbio. Temo come possiamo scendere in campo a livello mentale perché il Ferencvaros è una squadra forte che sa giocare partite europee. La Fiorentina non si può permettere di sottovalutare l'avversario, dovrà scendere in campo concentrata al massimo. Loro poi hanno una tifoseria numerosa che scenderà in massa a Firenze con grande calore. Riguardo ai calciatori, il più temibile è sicuramente l'attaccante Varga che secondo me potrebbe fare bene anche in Serie A".

Come è nata la sua passione per la Fiorentina e quali sono stati i suoi idoli calcistici?

"Sono nato a Firenze nel 1974 da padre ungherese e ho vissuto in Toscana fino ai 20 anni. Da piccolo andavo sempre allo stadio con mio padre che da grande appassionato di calcio si innamorò della Fiorentina fin da subito. Quindi la passione per la viola è nata subito. I miei idoli sono stati Antognoni quando ero bambino e poi Batistuta e Rui Costa negli anni '90".

Chi può essere un giocatore importante contro il Ferencvaros?

"Sicuramente Nico, ma anche Martinez Quarta e Duncan che sono migliorati tantissimo rispetto all'anno scorso. Secondo me dovrebbe giocare la migliore formazione senza pensare troppo alla gara di Napoli perché questa è un'occasione troppo importante per andare primi nel girone. Schiererei titolare Nzola per continuare a dargli fiducia dopo la rete al Cagliari".

Riguardo ad Italiano, cosa ne pensi?

"Io trovo sbalorditive le critiche ad Italiano. Non è questo il momento di criticare, poi sicuramente sbaglierà anche lui come tutti ma mi sembra incredibile che quest'allenatore venga criticato".