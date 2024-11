STRINGARA A RFV, La Fiorentina deve imparare a fare l'Inter

FirenzeViola.it

Paolo Stringara, ex centrocampista, con un passato all'Inter e di fede nerazzurra, ha parlato a Radio FirenzeViola della compagine di Simone Inzaghi rapportandola al momento della Fiorentina, in vista dell'incrocio di domenica: "L'Inter, come ogni grande squadra, ha degli obblighi. Vincere, ma anche centellinare le energie per i tantissimi impegni, è una squadra con personalità, che ha imparato dagli anni vissuti insieme. Anche ieri non ha fornito uno spettacolo entusiasmante, ma è entrata nella logica 'allegriana' del vincere a ogni costo, non importa come. A me un po' dispiace perché in questo momento non fornisce un grande spettacolo. In questo momento sta giocando da Inter, ma mi diverto più a vedere altre squadre. Ad esempio la Fiorentina, che ragiona al contrario: sull'onda dell'entusiasmo e del bel gioco arrivano i risultati. In questo caso il gioco è conseguenza del bel gioco. Quello di domenica sarà un bell'esame, in questo momento uno scontro tra dirette concorrenti. Un bell'esame sorpattutto anche per l'ambiente viola".

Per la Fiorentina, la sfida di domani contro il Pafos può essere un intralcio?

"La Fiorentina in questa sfida di Conference dovrà fare l'Inter. Vincere la partita, centellinare le energie e passare indenne anche a livello fisico la prova contro il Pafos. Spero che sarà una bella gara, ma secondo me Palladino firmerebbe per un copione scritto, gara non esaltante, vittoria di misura e nessun infortunio".