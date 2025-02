RFV Stovini su Inter-Fiorentina: "Zaniolo e Fagioli subito. Questa Viola mi fa godere"

vedi letture

A poche ore da Inter-Fiorentina, l'ex difensore tra le altre di Lecce ed Empoli Lorenzo Stovini è intervenuto su Radio FirenzeViola per presentare la gara e non solo: "Spero la Fiorentina riesca ad affrontare l'Inter come ha fatto giovedì, ma sarà una partita diversa. A prescindere dagli interpreti, schiererei lo stesso modulo della scorsa partita, non starei a stravolgere troppo la formazione. Sono molto curioso di vedere i nuovi, secondo me questa è una grande Fiorentina. Poi ci sarà anche l'avversario dall'altra parte, credo che l'Inter non farà la partita di giovedì. Mi piacerebbe vedere subito in campo sia Zaniolo che Fagioli, possono dare una grande mano stasera. Poi deciderà Palladino, che ha fatto una grande gara giovedì. La Fiorentina ha dominato l'Inter, bisogna essere chiari visto che ho sentito sottolineare maggiormente i demeriti dell'Inter rispetto ai meriti della Fiorentina. Mi aspetto comunque un'Inter diversa: queste son squadre che steccano una partita, difficilmente ne fanno due di seguito del genere. Hanno una mentalità vincente e saranno molto arrabbiati

Il momento di Pongracic? Non poteva essere diventato scarso all'improvviso. Doveva ritrovare la condizione ed essere inserito nel modulo giusto, adesso ha tutte le condizioni per far bene, ma in generale a me questa Fiorentina fa godere. La permanenza di Comuzzo? Sono molto contento, anche se l'offerta che è arrivata era importante. Spero sia un segnale anche per l'ambiente".