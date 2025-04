RFV Stovini: "Pongracic ha grandi qualità ma rende meglio in un altro sistema"

vedi letture

Lorenzo Stovini, ex difensore tra le altre anche di Empoli e Lecce, è intervenuto su Radio FirenzeViola per commentare il successo della Fiorentina sul campo del Cagliari: "Quella di ieri è stata una vittoria importantissima. Questa Fiorentina è rimasta agganciata a qualsiasi treno, non mettiamoci limiti agli obiettivi, poi dipenderà anche da cosa faranno le altre e dalla finale di Coppa Italia. Vincere poi così, in rimonta e senza un giocatore come Moise Kean vuol dire tanto. Vuol dire più che altro che il gruppo è solido. Sulla situazione di Kean poi non so nulla ma ho letto tante bischerate. Bisogna rispettare il momento del calciatore e non fare troppe speculazioni, ci sono troppi chiacchieroni a giro".

E, da ex difensore, Stovini ha detto la sua sull'evoluzione di Marin Pongracic: "Rispetto a come era partito adesso sta facendo benissimo. Credo che in una difesa a quattro possa fare ancora meglio, ma è un giocatore di grande qualità che può fare bene oggi e anche in futuro".

Da conoscitore dell'ambiente Empoli poi, Stovini ha parlato così del momento della squadra di D'Aversa, prossimo avversario in campionato della Fiorentina: "Adesso giocheranno tutte le partite a mille. Non è una squadra che in questo momento è al top, in queste situazioni può subentrare la paura e non credo che verrà a Firenze a fare la partita e a giocarsela a viso aperto .Se la Fiorentina fa la Fiorentina vince, punto".