STOVINI A RFV, Situazione Mina? Io sono tranquillo

Lorenzo Stovini a Radio Firenze Viola

Lorenzo Stovini, ex difensore, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante la trasmissione 'Palla al Centro'. Queste le sue parole: "Mina sembrava non fosse pronto poi gioca 90 minuti in Nazionale... La difesa non sta andando bene ma il problema è più ampio. Dopo il Genoa sembrava si dovesse andare in Champions, ma anche Ranieri pareva un desaparecido e poi è diventato importante. Siamo un po' corti e non ci sono soluzioni ma starei tranquillo".

Ranieri sarà ancora più importante?

"Faccio tanti complimenti ad Italiano che lo ha valorizzato ma soprattutto a lui che lavorando è diventato un titolarissimo".

E quarta? Quanto è recuperabile?

"Penso sia assolutamente da recuperare, anche se non sarà nelle grazie di Italiano e mi immagino abbiano discusso. Ma ha fatto anche ottime prestazioni. Il suo limite è sentirsi troppo arrivato a volte, dopo una grande partita. Secondo me quando fai una bella partita devi puntare a fare ancora meglio, invece finisci per sottovalutare un po' certi aspetti. Martinez Quarta ha alternato grandi prestazioni ad errori di concentrazione. Ma è un potenziale campione".

Milenkovic?

"Un grandissimo difensore, la Fiorentina deve fare leva su di lui. Mi è sempre piaciuto".