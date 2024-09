SPECIALE A RFV, Viola più forte e invertita rotta

Il giornalista de La7 Luca Speciale è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per commentare l'attualità viola: "Empoli può sembrare favorito solo perché è partito molto bene ma la Fiorentina potrebbe aver invertito la rotta non tanto nel merito ma sul piano mentale. Fiorentina più concentrata proprio per la forza dell'Empoli? Non dovrebbe mai prenderlo sottogamba, l'Empoli è sempre stato costruito bene, con intelligenza da gente che sa di calcio, ho sempre ammirato la società azzuirra e sottovalutarlo sarebbe stupido. Ora la Fiorentina non può prendere la partita sottogamba perché è partita male ma come valore poi penso che la Fiorentina sia superiore, sulla carta, ma certo l'Empoli ha più entusiasmo ora e lo sentono di più come derby per questo si rischia di sottovalutare la gara".

Sorpreso dalla riapertura del presidente sullo stadio? "Ci eravamo detti che potevamo cambiare i toni ma bisogna stare attenti a non fare i pastrocchi tra pubblico e privato. Certo è si può ragionare come l'affitto di un appartamento che ha bisogno di rifare un impanto o un bagno e proprietario e inquilino si mettono d'accordo. Si può trovare un compromesso tra gli interessi dell'una e dall'altra perché ora è quella la strada e si tratta di decidere se farla insieme o no. Commisso ha capito che bisogna fare il bene della Fiorentina e trovare un punto d'incontro ma certo come tempi il privato non può accelerare il pubblico".