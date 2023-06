SPECIALE A RFV, Viola? Manca una prospettiva futura

FirenzeViola.it

Luca Speciale, noto giornalista di La 7 è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare del possibile mercato e della situazione della Fiorentina: "A livello economico quando proponi la metà in ogni trattativa è difficile arrivare ad avere un secondo incontro. Poi si rischia di non alzare mai l'asticella. Questa squadra ha bisogno di partenze per poi acquistare. Ora Italiano è al terzo anno e necessita di una squadra come vuole, con delle alternative valide".

Ora che pensieri ha Commisso? Le due finali per lui sono state l'inizio?

"Noi le abbiamo chiamate le due iniziali non le due finali. Oltre gli errori tattici e individuali è l'ora di levare ogni alibi anche all'allenatore. È giusto che un allenatore parta con la rosa che vuole. Poi ovviamente io partirei a comprare da dietro, un portiere e un difensore, perché è lì che la Viola fa più fatica.o Con questi giocatori, considerano che la Fiorentina aveva anche due mezze punte, Italiano ha fatto il massimo. La Viola ha giocato in maniera spregiudicata, ma è stato questo che poi li ha fatti raggiungere determinati obiettivi. Il materiale con cui devi preparare il piatto deve essere di buon livello".

Amrabat se riusciamo a venderlo a 30 è un miracolo. Ora non c'è nemmeno la fila per Nico. Se non investi su giocatori importanti non avrai nemmeno uscite importanti.

"Amrabat costava 40 milioni, ma perché c'era l'entusiasmo post mondiale. Ora noi dobbiamo ripartire dai punti fermi, che per me sono: Bonaventura, poi bisogna capire se è Castrovilli l'uomo per una futura Fiorentina. Ha il contratto in scadenza ma questo è un vecchio gioco. Quello che per me manca è un'idea di prospettiva: cosa vogliamo fare? Questa mancanza di prospettiva può influenzare anche i giocatori. Manca una prospettiva a medio termine e non solo per la stagione successiva. Anche il Viola Park, per quanto riguarda l'acquisto di giocatori, non aiuta così tanto come si pensa. La Fiorentina deve tornare ad essere una delle sette sorelle e riprendere il posto dell'Atalanta".