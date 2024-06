SPECIALE A RFV, Mercato? Affidiamoci a Pradè

FirenzeViola.it

Luca Speciale, giornalista di La7 e grande tifoso della Fiorentina, ha parlato a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola: "Lucca è un giocatore che sicuramente mi piace; Zaniolo, per un fatto di comportamento, no".

Palladino?

"Una volta archiviata la delusione per non aver voluto fare il salto di qualità e aggredire le altre società, il nome di Palladino era quello che mi piaceva di più. Figura che mi è sempre piaciuta sia tecnicamente che caratterialmente, come chiunque altro merita una possibilità. Bisogna, ora, dare anche a lui il tempo di fare il salto; anche lui si trova in una nuova realtà che lo porta a fare il cambiamento".

Si fida di Pradè?

"E' un dirigente abile che ha fatto ottime cose, a Roma. A Firenze, anche nella gestione di Commisso, è un Pradè che non ha avuto mani libere e che ha avuto una determinata condizione di lavoro, dalla quale adesso è più libero. Se si vuole cambiare. E credo che possa tornare ad essere l'uomo di mercato che era prima. Io darei fiducia anche a lui, ma bisogna dargli corda. Non bisogna cercare un ds che ti porti un giocatore a 10 milioni e che poi ne vale il triplo, come Giuntoli ha fatto con Kvaratskhelia, perché una richiesta un po' eccessiva. Si richiede la normale amministrazione: vendere bene e spendere altrettanto bene, cosa che la Viola in questi anni non ha fatto, vendendo poco e spendendo male".