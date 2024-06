SPECIALE A RFV, Kean? Va dato credito, la qualità c'è

FirenzeViola.it

Il giornalista Luca Speciale è intervenuto a Radio FirenzeViola nella trasmissione "Palla al centro" per parlare dell'attualità viola: "Se basta in attacco Kean? Se Nzola va via servirà un altro elemento. Siamo passati dalle scommesse alle eterne speranze. Palladino lo aveva chiesto anche l'anno scorso al Monza perciò è un suo nome".

Ha margini positivi? "Non è una scommessa ma va visto in un piano tattico preciso, certo ha avuto tanti alti e bassi. Ma ha gamba, nello scatto, vedendo le partite soffre i duelli con chi è più fisico di lui, la Premier è fatto di questi giocatori fisici e veloci. Al Psg con un altro attaccante ha fatto bene, nel 4-3-3 se la gioca bene e può fare l'esterno. Non è un mostro nelle palle aree ma è versatile e questo agli occhi di Palladino è un vantaggio, può fare anche la sottopunta ma lo vedo come centravanti e come tale ha Parigi è andato in doppia cifra. Con Italiano si sarebbe trovato meglio lui di Nzola.

Quindi a lei Kean piace? "Non mi esalta questa operazione ma l'apertura di credito va fatta. I bassi sono di più ma giustificati da determinate condizioni e se lo voleva Simeone appena sei mesi fa e prima ha saputo giocare con i mostri del Psg gli va data fiducia, dove ha funzionato peggio è proprio nella Juve. Se lo sceglie l'allenatore mi fido perché ha materiale che piace a lui e non gli arriva il "generico" come accaduto alla Lazio lasciata per questo motivo da Sarri".

Giudizio su Zaniolo? "Tecnicamente non lo discuto e mi dispiacque quando Corvino lo lasciò andare, fin quando arrivarono le spiegazioni. Non convinceva dal punto di vista caratteriale e comportamentale ed anche a Roma sono arrivati alla stessa conclusione. Non mi fa impazzire ma ha mercato perciò si pensa di recuperarlo"