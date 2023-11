SPECIALE A RFV, Da Nico mi aspetto ancora di più

FirenzeViola.it

Luca Speciale è tornato a parlare ai microfoni di Radio FirenzeViola. Il giornalista di La7, tifosissimo viola, si è espresso così sulle possibilità che ha la Fiorentina di fare punti contro il Milan a San Siro: "A Milano firmerei per il pareggio. Non credo però che la Fiorentina vada a Milano per pareggiare. I pareggi dei viola sono casuali, Italiano non scende mai in campo per l'x. Sono preoccupato sinceramente per Jovic. Quando ho visto il rosso a Giroud a Lecce ho esultato, poi ho pensato a Jovic e mi è passata la voglia di sorridere".

Da chi si aspetta uno step ulteriore di crescita?

"Dirò un nome controintuitivo, Nico Gonzalez."Come cantavano Ruggeri, Morandi e Tozzi, "Si può dare di più". Gonzalez sta facendo tanto ma deve prendere in mano ancor di più questa squadra. Lo chiedo a lui perché so che può ancora far meglio. Da chi richiedere sennò uno sforzo extra, Bonaventura? Non credo possa fare meglio di quanto stiamo vedendo".

