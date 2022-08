SPECIALE A RFV, Col Napoli acuto. Su Ikoné e Jovic...

Luca Speciale, giornalista di La 7 e noto tifoso viola, ha parlato così a Radio Firenzeviola dei temi di attualità: "Abbiamo scoperto una Fiorentina diversa rispetto allo scorso anno e si sta togliendo un po' di tossine della preparazione. L'acuto di questa stagione è stato proprio contro il Napoli: Italiano è sulla strada giusta per trovare l'alchimia giusta e fare ancora meglio rispetto alla scorsa stagione".

Problemi in attacco?

"Tre zero a zero consecutivi sono atipici per il gioco di Italiano. Ma guarderei all'aspetto difensivo: non prendere reti anche in momenti di sofferenza vuol dire che c'è una solidità maggiore a livello difensivo. Con Igor ancora meglio, soprattutto nel finale di partita".

Come ha visto la Fiorentina?

"Se ho avuto un dubbio in queste giornate è legato all'eccesso di turnover. Capisco Italiano che anche per motivare il gruppo cambia tanto, ma in prospettiva cambiare sempre potrebbe diventare un limite. Però vediamo, non è una critica ma una perplessità che nasce quando vedi squadre diametralmente diverse tra una partita e l'altra. Anche se con il Napoli non è arrivato un calo fisico che io francamente mi aspettavo".

Sulle ali?

"L'assenza di Gonzalez pesa sempre tanto in termini di iniziative, Ikoné è stato bocciato un'altra volta dalla sostituzione di Italiano. Secondo me può dare molto di più".

Jovic?

"Ricordo alcune partite in Germania che aveva nelle gambe un altro sprint e un altro atletismo. Ma ricordo quando Vlahovic era considerato il problema della Fiorentina... Jovic deve essere coinvolto di più dai compagni, e mi riferisco a Sottil che sta avendo un grande inizio di campionato ma non riesce ad essere incisivo quando va al tiro. Confesso di aver pensato che con Vlahovic la partita contro il Napoli sarebbe stato diverso. Un pensiero sbagliato, mi rendo conto, ma he dà l'idea di cosa è mancato alla Fiorentina per vincere".

Kouame?

"Non so quale sarà il suo futuro. Fu preso con l'idea che diventasse una determinata cosa, bisogna avere pazienza".

Belotti?

"Io un pensierino ce lo avrei fatto ma non in alternativa a Jovic. Penso che sia un giocatore che vale molto e che in una squadra può aiutare molto. Ma va bene Jovic, ci vuole solo la pazienza di aiutarlo e servirlo nel modo giusto".

Cosa pensa di quanto successo con Spalletti?

"Mi meraviglio che Spalletti abbia fatto il Gasperini. Ci sono interviste di Allegri e Conte che dicono il contrario, anzi che si erano divertiti. Mai la maleducazione ma è uno stadio, non è che in Tribuna ci sono quelli del Circolo di Sofocle... Il problema è che al Franchi mancano le barriere: l'errore è di chi è un personaggio pubblico e si mette al pari".