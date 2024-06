SOTTANI A RFV, Kean non è un nome che accende la piazza

FirenzeViola.it

Leonardo Sottani, ex campione di pallanuoto e grande tifoso viola, ha parlato del momento che sta vivendo la Fiorentina: "Non è una situazione semplice per la Fiorentina ma mi vien da dire per tutta la Serie A: questo è un periodo difficile per il calcio italiano e anche quando si parla di mercato è tutto più difficile. Dal punto di vista dei tifosi c'è grande aspettativa, non ci accontentiamo come fiorentini di fare campionati anonimi, vedremo cosa succederà sul mercato. Per la Fiorentina non è ambizione voler puntare all'ottavo posto, dobbiamo cercare di rimanere stabilmente nelle coppe europee. Abbiamo avuto tante occasioni per far bene negli ultimi anni, ultima stagione compresa quando abbiamo chiuso tra le prime il girone d'andata".

Cosa ne pensa dell'acquisto di Moise Kean?

"Il suo acquisto mi lascia perplesso. Come tipologia di calciatore, under 25, di talento, da rilanciare, può anche andar bene, ma è proprio su di lui che ho tante remore. Perché proprio Kean a noi? A 24 anni uno dovrebbe essere in pianta stabile in Nazionale, invece non è mai riuscito a esplodere. Poi la parte caratteriale mi lascia ancor più perplesso".

Qual è il suo sogno di mercato?

"Kean di sicuro non basta. Servirebbe un giocatore che faccia innamorare i tifosi, come quando c'erano Rui Costa o Antognoni. Non so fare nomi, ma serve un giocatore che possa fare appassionare di nuovo la piazza di Firenze".

Parlando di Antognoni, l'ex viola venne anche al suo debutto in vasca a Firenze.

"Era il mio debutto ed ero emozionatissimo. Poi non sapevo che guardare, perché mi veniva da fissare Antognoni, per me era un idolo e trovarmelo lì al debutto è stato incredibile".