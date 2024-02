SORTEGGI UECL, Dalle 13 live su FV e RFV: ecco come

FirenzeViola.it

Manca sempre meno al sorteggio di Conference League, che stabiliranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale del terzo torneo Uefa. Alle 13, da Nyon, le formazioni teste di serie (tra cui la Fiorentina) verranno abbinate alle squadre che hanno superato il playoff che ha coinvolto le squadre arrivate secondo nel loro raggruppamento di Conference e quelle retrocesse dall'Europa League.

