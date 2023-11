SOLLITTO A RFV, La filosofia del Genk è provarci sempre

FirenzeViola.it

Vincenzo Sollitto a Radio Firenze Viola

Vincenzo Sollitto, ex team manager dell'Anderlecht ed esperto di calcio belga, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola durante 'Viola Amore Mio': "Il girone sembrava difficile fin da subito e così è stato perché con le sconfitte del Cukaricki sono state messe tutte le altre nella stessa condizione. Quella è stata l'anomalia, tant'è che se il Ferencvaros non vincesse stasera, cosa improbabile, la Fiorentina potrebbe anche essere già prima con una vittoria stasera. Io vedo la vera competizione del girone tra i viola e il Ferenc, perché il Genk non sta vivendo un gran momento. Stasera mi aspetto una bella partita, credo che i belgi potranno dare del filo da torcere. La filosofia del Genk è quella, di non mollare mai. Ma la Fiorentina lo sa che è superiore e dovrà fare la partita, basterà fermare due-tre elementi degli avversari e potrà avere la meglio. El Khannous e Zekiri su tutti".

