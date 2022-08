SIND. SCARPERIA A RFV, Se ACF vorrà, noi ci siamo

Il sindaco di San Piero e Scarperia, Federico Ignesti, si è così espresso a Radio FirenzeViola sulla possibilità che la Fiorentina torni in futuro in ritiro nel Mugello: "Abbiamo avuto un pour parler con la società a Moena, anche per questa voglia che ci può essere di stare più vicino al territorio. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità come territorio del Mugello, se poi la Fiorentina vorrà fare qualche sopralluogo e nascerà qualcosa, noi saremo più che disposti a discuterne. Dall'anno prima del Covid, 2019, è venuta continuativamente la Primavera, ma anche le donne a Borgo San Lorenzo. Così come dall'arrivo della famiglia Commisso è continuato questo rapporto che, poi, il Covid ha un po' bloccato. Ripeto, se la proprietà volesse intraprendere un discorso con noi per il ritorno in ritiro qui, come dal 2006 al 2011, per noi sarebbe solo un'opportunità. Abbiamo avuto tanti turisti già in estate, quindi la Fiorentina sarebbe una curiosità in più per chi viene a visitare i nostri luoghi".

Qual è il nuovo acquisto che la stuzzica di più?

"Io li vorrei vedere già tutti, ma logicamente il centravanti è quello che incuriosisce di più. Chi realizza il gol ti porta più di chiunque altro a vivere al massimo l'avventura. Che poi Jovic, insieme a Dodo, c'è l'ho al Fantacalcio! (Ride, ndr). Ora comunque c'è bisogno di giocare: sicuramente l'allenatore saprà mettere in campo la migliore formazione".