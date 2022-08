SIND. B. RIPOLI A RFV, Bello l'omaggio a Rocco

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola percorrendo molti temi a proposito della Fiorentina e delle infrastrutture: "Ho apprezzato molto il gesto dei tifosi per omaggiare Commisso, il presidente era stato in questo bar a Bagno a Ripoli dove si è trovato molto bene e hanno voluto omaggiarlo con questo Murale per il mercato fatto, con la speranza che possano potenziare la squadra. Il presidente dovrebbe venire a Firenze e verrà per l'inizo del campionato, la sua presenza a Firenze è sempre molto importante, ci tiene moltissimo alla squadra e ha grandi doti di leadership. Il campionato inizia ed è bene che sia vicino a squadra e tifosi per dare un valore aggiunto".

Barone parlava dell'aumento dei costi del Viola Park dovute all'aumento dei costi delle materie prime., ci sarà qualche ritardo nella realizzazione?

"Qualche piccolo ritardo c'è ma niente di problematico, ho parlato con i progettisti e tutto fa pensare che entro fine anno ci sarà già l'inaugurazione. I giocatori avranno una vera e propria casa che sarà un valore aggiunto, perché terrà tutti insieme. Il presidente segue tutte le vicende con grande vicinanza, l'ho sentito domenica e mi ha detto che si stava sintonizzando per seguire la partita con il Galatasaray. L'obiettivo è inagurare il Viola Park per dicembre, ancora non si sa se solo un'ala o tutto insieme. Per la stagione prossima la casa viola ufficiale sarà a Bagno a Ripoli per tutti. L'edilizia ha avuto un grande aumento dei prezzi che si è fatto sentire nel progetto, è facile in cifre cosi grandi salire di molti milioni nel prezzo. Il presidente ci ha investito comunque senza nessun problema perché crede molto nel progetto. Mi ha colpito tutto e vanno fatti i complimenti a chi ci ha lavorato, tutto sta andando benissimo e abbiamo dato un esempio dell'Italia che funziona. La crescita delle strutture è veramente rapida, conosco bene il progetto e oggi iniziamo a vedere i primi prati dove si alleneranno i calciatori. Ospiterà non solo prima squadra e femminile ma anche tutti i giovani, così le famiglie si sentiranno più al sicuro a mandare i propri figli alla Fiorentina, visto che sono sempre controllati.

A proposito dell'incendio di oggi al Viola Park...

E' tutto a posto e sono stato informato immediatamente, dal comune si vede molto bene il centro sportivo e la fiamma è stata domata subito, forse causata da un piccolo cortocircuito, ma è stato spento in circa 5 minuti dagli operai stessi, quindi non è stato niente di grave.